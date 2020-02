Il teaser di Falcon and The Winter Soldier conferma il ritorno dell'HYDRA?

Il Superbowl non ha mancato, come ogni anno, di consegnare un graditissimo regalo ai fan Marvel: stavolta è toccato alle serie in arrivo su Disney+, vale a dire WandaVision, Loki e Falcon and The Winter Soldier il compito di accendere la già vivissima curiosità dei fan che hanno assistito all'evento.

Se di Loki abbiamo visto però poco più di un fotogramma, lo stesso non si può dire per WandaVision e, soprattutto, per la serie su Sam Wilson e Bucky Barnes (non a caso quella le cui riprese risultano essere in fase più avanzata): in particolare le scene tratte dalla serie sul nuovo Captain America sembrano confermare un attesissimo e temuto ritorno.

In una delle brevi sequenze mostrate, infatti, vediamo Sam lanciarsi all'inseguimento di alcuni personaggi che indossano dei jumper i cui colori ci riportano in mente qualcosa che conosciamo bene: verdi a strisce gialle erano, infatti, anche gli abiti indossati dai membri dell'HYDRA nei fumetti Marvel. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che quello visto nel teaser sia un verde molto più scuro o addirittura nero, ma la presenza di quelle strisce gialle sembra fugare ogni dubbio: l'associazione terroristica più temuta dell'universo Marvel farà dunque ritorno nella serie con Anthony Mackie?

Oltre al primo teaser di Falcon and The Winter Soldier, in compartecipazione con le altre attesissime serie Marvel che sbarcheranno su Disney+, è stata recentemente pubblicata online anche la sinossi ufficiale di Falcon and The Winter Soldier.