Il teaser di Falcon and The Winter Soldier ha consacrato Sam come nuovo America's Ass

Grande festa al Superbowl per i fan del Marvel Cinematic Universe: in un colpo solo Disney ha infatti mostrato le prime immagini dei tre show Marvel più attesi, vale a dire WandaVision, Loki e Falcon and The Winter Soldier. Proprio riguardo quest'ultima i fan hanno subito posto l'accento su un certo dettaglio.

Ricorderete tutti senz'altro il titolo di America's Ass appioppato al didietro di Chris Evans dopo tanti anni di onorato servizio come Captain America: ebbene, per il caro Steve Rogers sembra sia proprio arrivato il momento di passare il testimone anche da questo punto di vista.

Nella prima, breve sequenza che ci viene mostrata nel teaser di Falcon and The Winter Soldier, infatti, è ben visibile per un attimo il generoso lato B di Anthony Mackie, aka Sam Wilson: un confronto sicuramente difficile da sostenere quello con il suo predecessore, ma pare proprio che l'esame sia stato superato a pieni voti dal buon Falcon, immediatamente acclamato dai fan come nuovo America's Ass. Che dire: queste sì che sono le soddisfazioni del mestiere!

Questioni di 'fortuna' a parte, comunque, il teaser dello show sembrerebbe aver confermato qualcosa di cui si parlava da un bel po': è ormai quasi certo, infatti, il ritorno dell'HYDRA in Falcon and The Winter Soldier.