Primo teaser per Fast & Furious: Spy Racers, nuova serie animata targata Netflix

Dopo aver pubblicato il serie animata su Jurassic World, Netflix ci fornisce un primo sguardo di un nuovo show animato basato su un franchise di spicco. Stiamo parlando di Fast & Furious: Spy Racers, serie sviluppata dal colosso dello streaming in collaborazione con la DreamWorksTV.

Questo primo teaser, che come sempre vi riportiamo in calce alla notizia, ci dà solo un piccolo assaggio delle adrenaliniche corse in macchina che promette questa nuova riproposizione di Fast & Furious. La storia questa volta sarà incentrata su Tony Toretto, cugino più giovane del Dom interpretato da Vin Diesel nella saga principale.

Ecco la sinossi ufficiale: "In questa nuova serie animata, il teenager Tony Toretto segue le orme di suo cugino Dom quando lui e i suoi amici sono reclutati da un'agenzia governativa per infiltrarsi in una gare di corse d'élite per constatare un'organizzazione criminale che vuole dominare il mondo."

In occasione del Festival di Annecy sia Netflix che DreamWorks hanno presentato i loro nuovi progetti legati al mondo dell'animazione: il colosso di streaming ha recentemente pubblicato le prime immagini ufficiali di Klaus, il primo lungometraggio animato sviluppato internamente dalla compagnia di Los Gatos. DreamWorks Animation ha invece presentato due nuovi lungometraggi, ovvero Abominable e Trolls World Tour.