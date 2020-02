Ecco il primo teaser di The Fugitive, serie reboot del film con Harrison Ford

Dopo aver rivelato il cast di The Fugitive , Quibi ha pubblicato anche il primo trailer di questa nuova serie, reboot del film omonimo con Harrison Ford, a sua volta basato sulla serie degli anni sessanta, intitolata allo stesso modo e ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto.

The Fugitive è scritta da Nick Santora (creatore di Scorpion, ma anche autore in serie come I Soprano) ed è incentrata sulle vicende di Mike Ferro (Boyd Holbrook), un operaio che vuole solo assicurarsi che la moglie e la figlia di dieci anni siano al sicuro quando una bomba distrugge la metropolitana su cui sta viaggiando. A causa di prove inaffidabili e di giornalisti che pubblicano prima di verificare, si crea uno scenario da incubo: tutto il mondo crede che Mike sia stato il responsabile di questo atto atroce. Accusato Ingiustamente, Mike dovrà provare la sua innocenza trovando il vero colpevole prima che il leggendario detective Clay Bryce (Kiefer Sutherland) riesca ad arrestarlo. Con la città in tumulto e in preda alla disinformazione che viaggia sui social media, la vita e la famiglia di Mike rimangono in bilico mentre lui diventa... il fuggitivo.



Il trailer, che trovate in cima alla notizia, mostra l'esplosione nella metropolitana. Vediamo poi Mike Ferro in fuga ("non andrò di nuovo in prigione per qualcosa che non ho fatto") e Clay Bryce dare il via alla caccia a quello che è "l'unico sospetto", promettendo che presto verrà assicurato alla giustizia. Cosa ne pensate del trailer?



Ricordiamo infine che oltre al reboot televisivo, ci sarà anche un remake cinematografico del film con Harrison Ford e candidato all'Oscar nel 1994. Il progetto è in circolo dal 2015 e dalle ultime informazioni, sarà diretto da Albert Hughes.