Il teaser di The Walking Dead potrebbe aver rivelato il piano di Negan

L'ultimo trailer di The Walking Dead 10 ci ha fatto vedere una breve anteprima della seconda parte della stagione. In particolare i fan si sono interessati molto alle scene con protagonista Negan, per scoprire qualcosa in più sul suo misterioso piano.

I vari materiali promozionali hanno confermato il suo impegno nei confronti dei Whisperer di Alpha, mostrandoci anche la sua maschera da zombie, nel video initolato "Stronger" il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan ha anche ricordato a tutti che "Non sono fatto per salvare le persone", nonostante gli ultimi sviluppi della sua storia.

Come ricorderete infatti Negan è dovuto fuggire da Alexandria dopo aver cercato di proteggere Lydia, inoltre nel corso della stagione precedente ha rischiato la vita per salvare sia Judith che Aaron. Secondo molti appassionati della serie ispirata ai fumetti omonimi scritti da Robert Kirkman, questi comportamenti contraddicono la sua frase, indicando come in realtà l'ex leader dei Saviors sarà un utile alleato di Carol, Daryl e Michonne nella loro lotta contro i Sussurratori e contro Alpha.

Le rimanenti puntate della decima stagione andranno in onda a partire dal prossimo 23 febbraio, se cercate altre indiscrezioni sullo show vi segnaliamo la sequenza iniziale del midseason première di The Walking Dead e intitolato "Squeeze".