Ecco il teaser trailer di Daybreak, il nuovo teen-drama distopico di Netflix

Teen Drama e Distopia 2 in 1? Yes, please. Ecco il teaser trailer di Daybreak, la nuova serie tv targata Netflix in arrivo a ottobre con Matthew Broderick e Colin Ford.

Lo scorso anno vi avevamo parlato dell'adattamento dellla graphic novel di Brian Ralph in programma per il servizio streaming di Netflix, e vi avevamo dato qualche notizia riguardante il cast.

Adesso è la stessa piattaforma ad aver finalmente diffuso il primo teaser trailer per la serie dal taglio apocalittico (ma sempre in chiave teen drama), che potete vedere anche in testa alla notizia.

Protagonista della storia Josh (Colin Ford, che alcuni ricorderanno come il "piccolo" Sam Winchester di Supernatural, il Joe McAlister di Under The Dome, o per aver interpretato il figlio di Matt Damon in La mia vita è uno Zoo), il nuovo studente del liceo, che assieme ad alcuni sui compagni di scuola dovrà vedersela con un'apocalisse zombie, o meglio, di ghoulies (che poi sarebbero gli adulti trasformati a causa di un'esplosione nucleare).

"Sembra che per sopravvivere al liceo si abbia bisogno di una tribù, così come per sopravvivere a un'apocalisse" ha dichiarato lo showrunner della serie, Aron Eli Coleite "È così che riusciremo a superarli: con i nostri amici".

Daybreak sarà disponibile dal 24 ottobre su Netflix.