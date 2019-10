Finalmente il primo teaser trailer del Dracula di Moffat e Gatiss targato Netflix e BBC

Dopo tanta attesa, ecco finalmente che la BBC ha pubblicato online il primo, affascinante e promettente teaser trailer ufficiale dell'annunciato adattamento televisivo del Dracula di Bram Stoker firmato Steven Moffat e Mark Gatiss (Sherlock, Doctor Who), prodotto in partnership anche insieme a Netflix.

Come è possibile ammirare nell'ipnotico e ben montato filmato, Dracula sembra essere una diretta trasposizione del romanzo capolavoro di Stoker, che partendo dalle origini del personaggio e muovendosi all'interno delle pagine del romanzo, portandole in vita sul piccolo schermo, si protrae anche in un processo di rielaborazione che prosegue la storia del succhia sangue fino ai giorni nostri, mostrandoci la sua battaglia con i discendenti di Van Helsing e una riscrittura dialogica da parte della virtuosa coppia di sceneggiatori.



Tutto sembra essere al posto giusto sia sul piano tecnico che soprattutto nella scelta del tenebroso e carismatico Claes Bang (The Square) per vestire i panni del Conte, che nel trailer vediamo soltanto alla fine, in una sequenza incantevole e da brividi dopo, stringendo il collo a un giovane ragazzo dice: "Cerca di stare calmo", lo guarda con i suoi occhi iniettati di sangue, sorridendo e mostrando i denti aguzzi: "Lo stai facendo davvero bene".



Nel cast di Dracula troveremo anche John Hefferman, Dolly Wells, Mark Gatiss, Jonathan Aris e Clive Russell, per una premiere prevista sulla BBC a data da destinarsi ma probabilmente entro la fine dell'anno. A livello internazionale sarà trasmessa il giorno dopo da Netflix.