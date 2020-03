Primo teaser trailer ufficiale per l'attesa terza stagione di Star Trek: Discovery

Accompagnando proprio in chiusura l'episodio finale di Star Trek: Picard, la CBS ha mostrato il primo teaser trailer ufficiale dell'attesissima terza stagione di Star Trek: Discovery, la serie di rilancio dell'Universo Televisivo di Star Trek distribuita in Italia via Netflix e con protagonista Sonequa Martin-Green.

Nel breve filmate che trovate in alto vediamo proprio la Michael Burnham interpretata dall'attrice americane regge in mano e con fierezza la bandiera ridotta a brandelli della Federazione Unita dei Pianeti, il tutto in un paesaggio abbastanza desolato su di un pianeta probabilmente sconosciuto. Nel filmato si anticipa lo status dismesso della Federazione quando la USS Discovery raggiunge il 32° Secolo.



Ad ogni modo, prima di tornare alla serie, i fan potrebbero dover attendere leggermente più del previsto il ritorno di Star Trek: Discovery. L'attore interprete del Dr. Culber ha infatti condiviso un messaggio sul suo profilo Twitter, avvisando che a causa delle misure prese contro l'emergenza Coronavirus la data di uscita della terza stagione potrebbe subire un rinvio. Ecco il suo commento presente nel tweet che trovate in calce alla notizia: "Non avevo ancora letto il messaggio di Anthony Rapp su Instagram Live... Ma potete leggerlo anche voi, parla della terza stagione di Discovery. Arriverà, ma l'attesa potrebbe essere un po' più lunga del previsto... Comunque arriverà!".



Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di Star Trek: Picard 1x10.