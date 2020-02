Il teaser di WandaVision ci ha fatto vedere Scarlet Witch nel suo look 'classico'

Nel corso della notte del Super Bowl i fan dell'Universo cinematografico Marvel hanno potuto dare una prima occhiata alle prossime serie di Disney+ dedicate ai supereroi e leggere una prima sinossi ufficiale di WandaVision. Nel breve filmato è presente anche una scena che ha colpito molto tutti gli appassionati delle opere di Stan Lee.

Il teaser ci ha mostrato Wanda Maximoff in diverse time line, insieme a lei era presente Vision, personaggio ucciso da Thanos durante le vicende di Avengers: Infinity Wars. La cosa che ha stupito di più tutti i fan però è stata una breve inquadratura che ci mostra il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen con indosso il classico costume di Scarlet Witch, presente nei volumi dei fumetti dedicati al mondo dei supereroi.

Potete vedere l'immagine in calce alla notizia, sembra quindi che l'attrice interprete di Wanda abbia cambiato idea riguardo il look del suo personaggio, infatti aveva dichiarato di aver deciso di accettare di interpretare Scarlet dopo una discussione con Kevin Feige, in cui il dirigente della Marvel le aveva assicurato che non avrebbe dovuto indossare la divisa della strega nata dalla mente di Stan Lee e Jack Kirby.

La data di uscita della serie è indicata con un generico 2020, mentre aspettiamo vi lasciamo con questa intervista a Paul Bettany, protagonista di WandaVision.