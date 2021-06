Ted, arriva la serie TV: Seth MacFarlane torna nei panni del trasgressivo orsacchiotto!

Ted è pronto a sbarcare sul piccolo schermo. È infatti Deadline a rendere noto che Peacock, il servizio streaming di Universal, ha ordinato ufficialmente una serie live-action basata sul noto orsacchiotto creato da Seth MacFarlane.

Il creatore dei Griffin, già in trattative per prestare nuovamente la voce al personaggio, farà da produttore esecutivo insieme a Erica Huggins attraverso il banner Fuzzy Door.

Al momento non è chiaro se si tratti di un sequel o di una nuova interpretazione del personaggio, ma a giudicare dal report sembra che la serie sarà intitolata semplicemente "Ted". Inoltre il sito rivela che attualmente non ci sono piani per un eventuale ritorno di Mark Wahlberg e Mila Kunis, con la serie che dovrebbe includere dei personaggi umani inediti.

Diretto dallo stesso MacFarlane al suo debutto alla regia, il primo Ted con Mark Wahlberg (uscito nel 2012) raccontava la storia di John Bennett, un nativo di Boston il cui desiderio d'infanzia dà vita al suo amico orsacchiotto di nome Ted. Tuttavia, in età adulta Ted interferirà con la relazione tra John e la sua ragazza Lori. Con 549 milioni ottenuti nei botteghini di tutto il mondo, si tratta della commedia originale con il maggiore incasso di sempre.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Ted 2.