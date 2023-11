Ted, cambiano gli anni ma non la scorrettezza nel trailer della serie!

Dopo l'esilarante teaser di Ted, il canale YouTube di Peacock ha pubblicato il trailer ufficiale dell'attesissima serie TV! A introdurlo è Seth MacFarlane. "Ciao a tutti" esordisce nel video, "sono entusiasta di condividere il trailer della nuova serie originale Peacock, Ted".

Tra strani esperimenti, scontri fisici, rimedi "stupefacenti" e immagini esplicite, di una cosa siamo certi: la scorrettezza della saga è più viva che mai! Inoltre, sul finale viene riportata la data di pubblicazione: l'11 gennaio 2023.

A fornirci ulteriori dettagli è la sinossi ufficiale: "In questa serie di eventi comici, prequel dei film di Ted, siamo nel 1993 e il momento di gloria di Ted l'orso (Seth MacFarlane) è ormai passato. Ora vive a Framingham, nel Massachusetts, con il suo migliore amico, il sedicenne John Bennett (Max Burkholder), insieme ai genitori di John, Matty e Susan (Scott Grimes e Alanna Ubach) e alla cugina Blaire (Giorgia Whigham). Ted potrà anche avere una pessima influenza su John, ma, alla fine, è un amico leale che è sempre disposto a rischiare per l'amicizia".

Tutto è iniziato con Ted, film del 2012 con Mark Wahlberg, Mila Kunis, Joel McHale, Giovanni Ribisi e alri talentuosi interpreti. Con un incasso stratosferico di 548 milioni di dollari in tutto il mondo (a fronte di un budget di 50), è stato nominato al Premio Oscar come miglior canzone e ha vinto un MTV Movie Awards come miglior coppia (Mark Wahlber e Seth MacFarlane). Ci auguriamo che il nuovo progetto riuscoterà altrettanto successo!

Per approfondire l'argomento, non perdetevi le dichiarazioni di Seth MacFarlane sulla serie di Ted.