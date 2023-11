Ted, l'esilarante teaser annuncia la data d'uscita della serie prequel!

Siamo sicuri che tra di voi qualcuno avrà provato l'esperienza di scrivere una lettera al se stesso del futuro, ritrovandosi qualche anno dopo a rileggerla con un sorriso di compassione mista a nostalgia e, magari, a un pizzico di delusione: il povero Ted, però, sembra davvero non averne indovinata neanche una!

A quasi un anno di distanza dalla fine della riprese della serie prequel di Ted, infatti, Peacock ha finalmente rilasciato un breve teaser per presentarci la serie TV nella quale incontreremo nuovamente lo scorrettissimo e irriverente orsacchiotto impersonato da Seth MacFarlane nei due film con Mark Wahlberg.

Nel teaser vediamo il Ted del passato avvertire il se stesso del futuro che, qualora stesse leggendo questa lettera, vorrà dire che avrà ottenuto una serie tutta per sé sulla piattaforma streaming più importante del momento (sì, il Ted odierno sembrerebbe avere qualcosa da ridire su quest'ultimo passaggio), che gli uomini avranno finalmente installato delle colonie sulla Luna ("No, ma abbiamo il porno nelle nostre tasche") e tante altre cose che... Beh, potrebbero non essersi realizzate proprio tutte!

Il teaser annuncia finalmente anche la data d'uscita della serie, che farà il suo debutto su Peacock l'11 gennaio 2024! E voi, che aspettative avete? Pensate riuscirà a reggere il confronto con i due, amatissimi film sull'orsacchiotto? Fatecelo sapere nei commenti!