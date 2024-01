Ted, il futuro dopo la serie dipenderà dagli spettatori secondo Seth MacFarlane

Seth MacFarlane è tornato a parlare della nuova serie dedicata a Ted, anticipando che la possibilità, tutt’altro da escludere anche a detta dei produttori, di poter avere nuove stagioni dello show prequel dei due lungometraggi dipenderà soprattutto dalla risposta del pubblico al primo capitolo televisivo della saga con l’irriverente orso.

Dopo aver ricordato perché Mark Wahlberg non parteciperà alla serie dedicata a Ted, torniamo a parlare dello show tv creato dal papà di I Griffin per riportare le parole dello stesso MacFarlane a proposito di quanto sarà importante l’accoglienza dei fan per rendere concreta l’idea di stagioni successive alla prima.

Parlando con TheWrap, lo sceneggiatore ha spiegato: “Penso che dopo Ted 2 abbiamo sentito che, forse, l’appetito per Ted in quel formato non era così famelico come dopo il primo film. Quindi, non so, dovrebbe esserci un motivo per farlo. Ci deve essere un pubblico per una cosa del genere. Non si può continuare a riproporre lo stesso personaggio se nessuno lo guarda. Credo che oggi, comunque, ci siano molte cose del genere. Nuove stagione non sono in cima alla nostra lista di cose da fare, dovrebbe esserci davvero un appetito importante dei fan”.

Dal canto loro, i due produttori si sono detti assolutamente disposti a presentare nuovi capitoli, se le cose dovessero andare per il verso giusto, con Brad Walsh che si è lasciato andare all’entusiasmo : “Siamo certamente aperti a questo. Penso che ci siamo molte altre storia da esplorare. Voglio dire, abbiamo questo giovane adolescente, che sta per diventare ventenne, che sta vivendo tutte queste esperienze e che ha anche la sua famiglia intorno a lui. Abbiamo raccontato, quante, sette storie finora? Ci sono tanti archi narrativi da esplorare e ci piacerebbe farlo”.

In attesa di capire come verrà accolta la serie e se potremo assistere a nuove avventure dei due particolari amici, vi lasciamo al trailer di Ted.