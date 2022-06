Ted Lasso 3, Brett Goldstein conferma: 'La terza sarà l'ultima stagione'

Mentre procedono le riprese di Ted Lasso 3, arriva una conferma che non piacerà ai fan della serie comedy di Apple TV+: la stagione 3 di Ted Lasso sarà anche l'ultima dello show.

In una nuova intervista al Sunday Times britannico, il co-protagonista Brett Goldstein ha rivelato che la terza stagione - attualmente in produzione - sarà l'ultima per la serie TV che ha fatto il pieno agli Emmy.

"La stiamo scrivendo così. Era pianificata per tre stagioni. Spoiler alert: muoiono tutti" ha dichiarato l'attore, confermando quelli che erano i piani a lungo termine per Ted Lasso resi noti dal co-creatore Brendan Hunt nei mesi scorsi.

In attesa di un commento ufficiale da parte di Apple TV+, è bene ricordare che un altro dei creatori dello show, Bill Lawrence, aveva rivelato che un'eventuale stagione 4 di Ted Lasso avrebbe dovuto raccontare una storia diversa: "Quando abbiamo iniziato, abbiamo pianificato l'inizio, il prosieguo e la fine di tutti per un arco narrativo di tre stagioni. Questa storia si concluderà definitivamente il prossimo anno, indipendentemente dal fatto se dovesse trovare un'altra storia e continuare".

Lawrence aveva inoltre aggiungo che la decisione sarebbe ricaduta principalmente su Jason Sudeikis, che oltre ad essere co-creatore dello show ne è l'attore protagonista: "Mi piacerebbe molto che lo show andasse avanti, ma procederà solo finché Sudeikis ne sarà entusiasta - non solo dal punto di vista creativo e professionale, ma anche personalmente" aveva dichiarato Lawrence.

Dopo i ritardi nell'avvio della produzione della terza stagione, resta ancora da capire quando debutterà Ted Lasso 3: dalle informazioni disponibili ad oggi sembra che la finestra d'uscita potrebbe cadere tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.