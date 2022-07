Ted Lasso 3, il cast: 'non siamo pronti a dire addio allo show'

Il cast di Ted Lasso sta attualmente girando la stagione 3, che con grande probabilità sarà l'ultima della serie di successo di Apple TV+. E come noi fan, anche gli attori non sembrano essere pronti a dire addio allo show.

"Siamo a metà delle riprese della terza stagione e vorrei mettere in pausa le cose perché non sono pronta a dirle addio in tre episodi", ha detto Hannah Waddingham a Deadline lunedì sera all'evento Ted Lasso FYC di Los Angeles.

Ha aggiunto: "Io e Brett stavamo parlando di [salutarci] prima, ma ce lo aspettavamo da quando la voce si è diffusa allo stesso tempo. È come un lungo, lento lutto. La amo, amico. È la ragazza, la mia ragazza, che sta camminando accanto a me. So che suona drammatico, ma è così che mi sento. La sento incresparsi nel mio flusso sanguigno e non sono pronta a non poter camminare più con lei”.

L'attrice non si aspettava che il produttore esecutivo e protagonista Jason Sudeikis avrebbe davvero posto fine alla comedy dopo tre stagioni di successo:

"Pensavo che Jason sarebbe stato spinto e spinto [ad andare avanti]", ha detto. “Provo un'immensa tristezza perché ha portato molto nella mia vita. Ha cambiato la mia vita. Ha cambiato il modo in cui vedo le persone".

Jimoh, che interpreta il calciatore Sam Obisanya nella serie, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Ted Lasso 2, ha detto:

"Sento Sam Obisanya in ogni fibra del mio essere. Mi identifico davvero con questo personaggio, è stato un sogno interpretarlo. In questo viaggio di tre stagioni, ho avuto modo di capirlo come persona. Potrei interpretarlo nel sonno ora. Sarà estremamente difficile dirgli addio. Spero che ci sia di più, amico, davvero. Ci sono tante altre storie da raccontare. Incrociamo le dita. Penso che verseremo molte lacrime quando arriverà il momento di dire le nostre ultime battute".

Riguardo all'addio a Ted Lasso, ecco invece il pensiero di Bokinni, che interpreta il capitano Isaac McAdoo nello show:

"Mi sto preparando il più possibile. Ho sempre accettato questo lavoro un giorno alla volta. Mi sto godendo il viaggio. Lavorare a questo spettacolo mi ha aiutato a crescere un po'. Quando ho iniziato Ted Lasso avevo 26 anni e presto ne avrò 30. Sono passato dall'essere un ragazzo a un uomo, come Isaac. Ho fatto un bel viaggio con lui. Lascerò l'esperienza con una nuova comprensione della pazienza e dell'importanza del saper ascoltare".

Per salutarvi, vi ricordiamo che Ted Lasso ha fatto incetta di nomination agli Emmy 2022.