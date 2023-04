Ted Lasso 3, l'episodio 6 è il lungo della serie Apple TV+

La terza stagione di Ted Lasso è quasi al tramonto e mentre si affronta la possibilità di una quarta stagione di Ted Lasso, possibilità di una quarta stagione di Ted Lasso, i fan si aggrappano sempre di più alla richiesta di uno spin-off incentrato sull'allenatore della AFC Richmond.

Senza pensare al futuro ancora incerto di Ted Lasso, concentriamoci sull'ultimo episodio disponibile su Apple TV ossia il sesto episodio della terza stagione dal titolo "Sunflowers": la puntata ha registrato un vero record per la serie! L'episodio 03x06, infatti, è il più lungo dell'intero show: la puntata racconta il viaggio della squadra che parte dal Regno Unito in direzione di Amsterdam e dura la bellezza di 66 minuti.

La seconda metà della serie TV vedrà Jason Sudeikis, produttore e protagonista di Ted Lasso, salutare i l'allenatore Lasso così come confermato a Deadline in quanto il progetto era stato ideato con uno sviluppo di tre stagioni. In occasione della final season, gli showrunner hanno cercato di concludere tutti gli archi narrativi dei personaggi in modo tale da non lasciare nessuna storia in sospeso. Mancano sei episodi prima che i fan dicano all'addio alla serie TV dall'umorismo iconico con Jason Sudeikis: e voi siete pronti a dire addio a Ted Lasso?



I nuovi episodi di Ted Lasso 3 arrivano ogni mercoledì su Apple TV+.