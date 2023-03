Ted Lasso 3, esiste la redenzione per il personaggio di Nate?

Si apre la strada della redenzione per il nuovo avversario dell'allenatore Ted Lasso? Il personaggio di Nate, interpretato dall'attore Nick Mohammed, è certamente uno dei più controversi della serie TV, arrivata alla terza stagione.

Nel corso di un'intervista al magazine The Wrap, l'attore Nick Mohammed ha parlato della svolta inaspettata del suo personaggio: un cambiamento che ha scatenato le proteste da parte dei fan, che non hanno digerito per niente il ribaltamento del personaggio di Nate. Ricordiamo ai più sbadati, infatti, che Nate fino alla seconda stagione era l'assistente allenatore di Ted Lasso e lavorava per l'AFC Richmond.

L'orgoglio ferito di Nate, però, ha portato il ragazzo ad accettare il ruolo di allenatore per la squadra rivale, ossia il West Ham di proprietà di Rupert, ex proprietario dell'AFC Richmond.

È bastato questo per etichettare il personaggio di Nate come cattivo. L'attore, nel corso dell'intervista, spiega come in realtà il personaggio da lui interpretato nella serie TV targata Apple sia molto più sfaccettato di quanto non si creda.

"Ho cercato di trovare solo autenticità nelle azioni di Nate. È crudele, alle volte spregevole e le sue scelte in fatto di morale appaiono discutibili. Non perdono i comportamenti di Nate, ma tento sempre di comprendere quale motivo ha portato Nate a prendere tali decisioni. Questo ragionamento per me è molto importante per rendere ancora più realistico il personaggio".

Per quanto riguarda la redenzione del suo personaggio, Nick Mohammed ha detto di non sapere ancora se Nate avrà il proprio riscatto morale agli occhi del pubblico nella terza stagione della serie TV. Ted Lasso finirà proprio con la terza stagione quindi i nuovi episodi saranno decisivi per Nate.

"Sicuramente c'è molta pressione su Nate in questa terza stagione. Potrebbe non essere redento perché si sente di aver fatto il passo decisivo, o potrebbe imboccare il percorso di redenzione perché ha visto e compreso che ciò che ha fatto era totalmente sbagliato".

Insomma, per scoprire il destino di Nate non serve altro che attendere la terza stagione dell'apprezzata comedy. Le recensioni di Ted Lasso 3 su Rotten Tomatoes sono già un successo e la serie è disponibile per la visione su Apple TV proprio a partire dal 15 marzo 2023.