Ted Lasso 3, Hannah Waddingham: 'La sensitiva? Ho amato interpretare quel lato di Rebecca'

Non c'è personaggio di Ted Lasso che non sia andato incontro ad una certa evoluzione psicologica nel corso delle prime due stagioni dello show: un discorso che i primi episodi della terza stagione hanno continuato a portare avanti, a partire a una Rebecca costretta a confrontarsi con ambienti nei quali è tutt'altro che a suo agio.

Nell'episodio il cui poster ha dato il benvenuto a Zava nel Richmond, infatti, vediamo il personaggio di Hannah Waddingham alle prese con una sensitiva consigliatale dalla madre: "Mentre stavo varcando quella porta mi rendevo conto di quanto fosse una trappola. È stato bello dar vita al suo sentirsi a disagio, perché l'AFC Richmond ormai è la sua casa. Lì invece era completamente sull'attenti. Ho amato interpretare la Rebecca messa all'angolo che può saltarti addosso da un momento all'altro se non stai attento" sono state le parole dell'attrice.

Waddingham ha proseguito, parlando della clamorosa previsione della sensitiva al termine della seduta: "Quello che le dice la sensitiva alla fine, che lei diventerà madre, quando l'ho letto ho pensato fosse così irresponsabile buttarlo lì in quel modo. È terribile. Da persona che ha amiche che hanno avuto a che fare con problemi di fertilità so che è un argomento davvero delicato". E voi, avete apprezzato la Rebecca in trasferta? Fatecelo sapere nei commenti! Brendan Hunt, intanto, ha parlato della sfida che Zava rappresenta per Ted Lasso.