Ted Lasso 3, Hannah Waddingham parla del suo personaggio della commedia Apple TV+

Durante un'intervista per Collider, nonché nostra fonte, l'attrice Hannah Waddingham ha risposto ad una serie di domande sul suo personaggio, Rebecca, tra cui questa: "Da quando abbiamo incontrato Rebecca, è sempre stata un capo, ma si sente come una persona che ha davvero acquisito una fiducia in se stessa che forse inizialmente non aveva.

L'apertura a Ted a Keeley e persino a Higgins le ha dato un po' di tutto questo. Cosa ti è piaciuto di più di quanto è cresciuta fino ad ora? Com'è vivere in quello che è adesso?".

A tale domanda l'attrice ha risposto rivelando che: "È cresciuta e ha trovato una forza interiore, ma ha ancora un tallone d'Achille, nella forma di Rupert. Adoro il fatto che non riesca a cambiarlo perché è la vita, non è vero? Alcune persone semplicemente spingono i tuoi pulsanti, e adoro il fatto che lui stia premendo di nuovo i suoi pulsanti, senza vergogna, proprio come ha fatto prima, in quella scena del dardo quando era così offensivo nei suoi confronti. Adoro interpretare quelle parti in caduta libera ed esposte di Rebecca più di ogni altra cosa perché è quello che siamo tutti".

Questa non è la prima volta che Hannah Waddingham ha parlato del suo personaggio in Ted Lasso: in precedenza l'attrice aveva rivelato di aver amato interpretare il lato da sensitiva di Rebecca, nonché parte dell'evoluzione psicologica del personaggio.

In attesa della terza stagione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ted Lasso 2: correte a leggerla!