Ted Lasso 3, Hannah Waddingham parla di una possibile quarta stagione!

Già dalla sua creazione per Ted Lasso erano previste tre stagioni. Ora che la serie sta arrivando al suo arco conclusivo, i fan hanno iniziato a chiedere spasmodicamente un seguito e, gran parte del cast, ha affrontato la possibilità di poter realizzare una quarta stagione a sorpresa.

L'ultima a parlarne è stata Hannah Waddingham, interprete di Rebecca Welton. "Beh, per cominciare, non sappiamo se sia ufficialmente la fine. È certamente la fine di questo arco di tre stagioni" ha detto l'attrice, svelando di star facendo leva su questa questione proprio perchè incapace di affrontare la fine di questo percorso. "Questo è ciò a cui mi sto aggrappando perché non posso affrontare una fine. Non posso sopportare di non vedere cosa succede a Rebecca in ultima analisi, o a nessuno di loro, se è per questo" ha chiarito.

Parlando di Ted Lasso 3 la Waddingham ha svelato nuovi lati del suo personaggio. "Ma il fatto è che io Avrò sempre queste persone nella mia vita, senza dubbio. Se questa è la fine, allora dico addio a Rebecca, e di tutte le persone a cui non voglio dire addio, è lei la prima" ha concluso. La serie, creata da Bill Lawrence e Jason Sudeikis, racconta la storia di un allenatore di football che si trova catapultato nel mondo del calco inglese costretto a gestire una società e una squadra allo sbando.

In attesa del finale di stagione della serie, vi sveliamo di cosa parla Ted Lasso la serie Appletv+ del momento. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!