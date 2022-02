Ted Lasso 3, l'inizio delle riprese è rimandato a marzo

Le riprese della stagione 3 di Ted Lasso inizieranno a marzo, stando a quanto ha rivelato l'attrice Hannah Waddingham, che nella serie Apple TV+ interpreta la presidente dell'AFC Richmond, Rebecca Walton.

Lo show è una commedia a tema sportivo che segue le vicende del coach di football americano Ted Lasso (interpretato da Jason Sudeikis), che si trova come un pesce fuor d'acqua a dover gestire una squadra inglese di calcio che gioca in Premier League.

La serie si è rivelata un grande successo per il servizio streaming di Apple ed ha ricevuto già molti riconoscimenti come il trionfo di Ted Lasso agli Emmy 2021, anche grazie all'interpretazione della Waddingham, che nei giorni scorsi ha aggiornato i fan sul futuro dello show.

Nei mesi scorsi l'attrice aveva dichiarato che l'inizio delle riprese di Ted Lasso 3 era previsto per il 14 febbraio, ma proprio ieri Hannah Waddingham ha rivelato in un'intervista che al momento è partita solo la fase propedeutica all'inizio delle riprese: "Non abbiamo ancora iniziato le riprese. Al momento ci stiamo preparando per iniziare ed è una fase che porta via più tempo di quello che le persone credono".

Dunque, il primo ciak non è ancora stato battuto, ma non manca molto all'avvio delle riprese dell'attesa stagione 3 di Ted Lasso: "Credo che ci riuniremo attorno al 7 marzo. Stiamo scalpitando, sembra passata davvero una vita" ha affermato l'attrice, rivelando una possibile data per l'inizio della lavorazione.

Secondo quanto rivelato nei giorni scorsi da uno dei creatori della serie, è probabile che l'uscita di Ted Lasso 3 sia rimandata al 2023: Brendan Hunt ha reso noto che le tempistiche per le riprese sono inevitabilmente legate anche alla disponibilità delle location, ovvero degli stadi inglesi: "Siamo in pre-produzione e le sceneggiature sono pronte, ma dobbiamo aspettare un determinato momento per poter girare le scene di calcio. Inizieremo un po’ più tardi rispetto alla Stagione 2".