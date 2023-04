Ted Lasso 3: l'interprete di Trent Crimm parla della rivelazione del suo personaggio

Dopo essere apparso come guest star nelle prime due stagioni di Ted Lasso, Trent Crimm è diventato più centrale nella terza stagione. L'ex giornalista sta scrivendo un libro sul Richmond e trascorre tutto il suo tempo con il club, e di recente ha stretto un legame con il giovane Colin Hughes. L'attore ha quindi parlato della sua rivelazione.

Per chi sta seguendo la programmazione di questa terza stagione di Ted Lasso, nel terzo episodio, Trent ha visto Colin baciare un uomo fuori da un ristorante e sembrava che prima o poi avrebbe potuto usare questa informazione per il proprio tornaconto. Invece, solo un paio di episodi dopo, abbiamo appreso che Trent voleva solo aiutare Colin.

Nel sesto episodio, durante una serata ad Amsterdam, Trent si è avvicinato a Colin e ha ammesso di sapere che Colin è gay. Trent ha rivelato a Colin che anche lui è gay e che aveva dovuto dichiararsi alla madre di sua figlia due volte prima che lei gli credesse. Trent ha dato a Colin uno spazio sicuro e gli ha permesso di essere se stesso, cosa che Colin non poteva fare quando si trovava negli spogliatoi del club.

James Lance, che interpreta Trent Crimm in Ted Lasso, ha recentemente parlato con EW della grande rivelazione del suo personaggio. "Credo che sia passato un po' di tempo da quello che è successo con Trent", ha spiegato Lance. "Penso che stesse cercando il momento perfetto per raggiungere il giovane Colin. Si vedeva che [Colin] era in giro da solo, e questo era il momento, giusto. Credo che Trent volesse solo fargli sapere che c'era uno spazio sicuro per lui, dove poteva essere se stesso".

"Ha avuto un impatto meraviglioso", ha detto Lance a proposito della reazione alla storia di Trent e Colin. "Ho ricevuto molti messaggi che dicevano che, sicuramente per i più giovani, questo è davvero molto importante che sia rappresentato. È fantastico".

C'è un motivo per cui gli episodi di Ted Lasso 3 sono sempre più lunghi e la risposta risiede nel dare maggiore risalto a questo tipo di storie.

Billy Harris, l'attore che interpreta Colin, ha parlato della nuova amicizia tra il suo personaggio e Trent Crimm: "Quel piccolo momento tra Colin e [Trent Crimm] è stato molto importante. Ogni appassionato di calcio di tutto il mondo dovrebbe guardarlo, per simpatizzare con questi giocatori. Al di fuori del gioco, sono persone e hanno una vita personale, e forse non si ha mai un'idea di quella che è la loro vita completa".

Chissà se, proprio come per Colin, anche Ted e Rebecca avranno il loro lieto fine.

Ormai mancano solamente tre episodi alla conclusione di Ted Lasso 3, che potrebbe essere la stagione finale dello show.