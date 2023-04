Ted Lasso 3, perché i nuovi episodi sono così lunghi?

Il sesto episodio di Ted Lasso 3 è il più lungo di tutta la serie, e molti spettatori si chiedono perché le nuove puntate del prodotto Apple TV+ abbiano una durata così estesa: a rispondere alla domanda è Brendan Hunt, co-creatore e interprete del Coach Beard.

In occasione dell'uscita dell'episodio 7 (della durata di 57 minuti), così ha dichiarato Hunt: "Non si tratta di una scelta consapevole. Abbiamo semplicemente continuato a scrivere la storia che volevamo raccontare, senza preoccuparci troppo della lunghezza". Ha inoltre aggiunto: "È un grande lusso lavorare per un servizio di streaming, soprattutto considerando il coraggio che Apple TV+ ha di rischiare. Eravamo davvero nel flusso creativo", poiché "è meravigliosamente liberatorio lasciare che la storia duri quanto deve durare. Da parte nostra, non prendiamo certo un lusso simile alla leggera".

Infine, l'attore ha colto l'occasione per commentare le dinamiche dell'episodio 6, nel quale Beard ha potuto esprimere l'esperienza vissuta ad Amsterdam soltanto parzialmente: "La trama di Beard è stata quella che ha davvero decretato lo svolgimento della puntata. Tutto il resto era okay, ma non sapevamo davvero cosa fare con Beard. Avrebbe intrapreso la sua avventura e cercato di trovare la sua vecchia fiamma ad Amsterdam, ma ha preso troppo a cuore quello che stava accadendo con Rebecca [Hannah Waddingham]". Di conseguenza, "Alla fine abbiamo deciso questo: 'Va bene, Beard deve andarsene. Quando tornerà, sappiamo che saranno successe cose pazzesche. Come comunicarlo al meglio? Oh, ecco qua, un costume di David Bowie!'". Il nuovo episodio, l'ottavo, debutterà su Apple TV+ il 3 maggio 2023.

Assisteremo ancora a Rebecca Welton, Higgins, Jamie Tartt e gli altri personaggi? Non è ancora detta l'ultima parola, perché Hannah Waddingham parla di una possibile quarta stagione per Ted Lasso.