Ted Lasso 3: ecco il poster del nuovo membro dell'AFC Richmond, è ispirato a Ibrahimovic?

Nella giornata di domani verrà distribuita la terza puntata della Stagione 3 di Ted Lasso e la novità principale della stagione è stata anticipata dal finale dell'ultimo episodio, ovvero l'arrivo del nuovo membro dell'AFC Richmond, con cui il team spera di conquistare la Premier League. Parliamo del personaggio di Zava, ma è ispirato a Ibrahimovic?

Il secondo episodio della terza stagione di Ted Lasso ha presentato ai fan il nuovo giocatore dell'AFC Richmond, che si spera possa contribuire a tenere a galla il club in Premier League. Nell'episodio, il Richmond ha miracolosamente battuto la concorrenza di squadre del calibro di Chelsea e West Ham United per assicurarsi i servizi del fenomeno globale noto come Zava. Basato sul calciatore reale Zlatan Ibrahimovic, Zava è considerato uno dei migliori giocatori al mondo, tanto che molti dei suoi colleghi lo venerano quanto i fan.

Zava ha il potenziale per giocare un ruolo cruciale nell'arco narrativo di questa terza stagione di Ted Lasso. Il suo arrivo è fondamentale non solo per il Richmond sul campo, ma anche per il successo di Ted, Rebecca e di tutti gli altri membri del club. Data la sua importanza per la serie, è logico vedere finalmente alcune nuove immagini chiave incentrate sul personaggio.

Nelle ultime ore, l'account Twitter dell'AFC Richmond di Ted Lasso ha "annunciato" l'arrivo di Zava nella squadra. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo poster che ritrae l'attore Maximillian Osinski nella sua nuova uniforme del Richmond.

Già in precedenza, il co-creatore della serie Brendan Hunt aveva rivelato l'importanza di Zava in Ted Lasso 3:

"Si tratta della sfida più grande per Ted all'interno della squadra dopo Jamie, ma Zava è diverso da Jamie in quanto ha molta più importanza", ha detto Hunt. "Ha molta più esperienza. Non sta cercando di dimostrare nulla. È quasi una forza della natura o un dio. Non ha intenzione di dimostrare nulla a Ted, non ha intenzione di gridare contro Ted, ma non ascolterà necessariamente nulla di ciò che Ted dice, perché dovrebbe? È già arrivato in cima. Per Ted è una sfida completamente diversa".