Ted Lasso 3, ecco quando inizieranno le riprese! I dettagli

Ted Lasso è uno degli show più popolari della tv. La serie Apple TV+ ha vinto diversi Emmy: alla miglior serie commedia, al miglior attore protagonista in una serie commedia, alla miglior attrice non protagonista in una serie commedia e miglior attore non protagonista in una serie commedia. Si attende ora la terza stagione.

La seconda stagione si è conclusa ad ottobre e i fan sono ansiosi di saperne di più. Nel corso di una recente intervista a The Late Show With James Corden, Waddingham ha rivelato che la terza stagione dello show andrà presto in produzione.



"Cominciamo il giorno di San Valentino, che è piuttosto carino. Ma penso perché Jason [Sudeikis] è del Saturday Night Live e Brendan [Hunt] che interpreta coach Beard, è di Second City, che è a Chicago... e perché Brett fa cabaret [...]" ha dichiarato l'attrice, spiegando che il metodo di lavoro di Sudeikis & co. è quello di cambiare le battute poco prima della ripresa per ottenere una reazione istintiva da parte dell'interprete.



Dopo l'accordo di Ted Lasso con la Premier League, Brendan Hunt, che vi lavora anche in qualità di produttore esecutivo, ha dichiarato:"L'abbiamo sempre vista come una situazione di tre stagioni. Abbiamo ancora in mente un arco narrativo di tre stagioni ma la cosa a cui non eravamo preparati era il modo in cui le persone avrebbero preso lo show" ha concluso, facendo intendere che lo show potrebbe continuare anche dopo la terza stagione.



Nel frattempo Ed Sheeran sta scrivendo una canzone per Ted Lasso 3, che ascolteremo nei nuovi episodi.