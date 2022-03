Ted Lasso 3, via alle riprese! Apple TV+ rivela la collaborazione con Nike

Dopo l'iniziale slittamento di qualche settimana, partono ufficialmente le riprese della stagione 3 di Ted Lasso: l'annuncio arriva da Apple TV+ e da Nike, rivelando così l'avvio di una collaborazione con il celebre brand sportivo!

Nelle scorse settimane, l'attrice Hannah Waddingham aveva rivelato che le riprese di Ted Lasso 3 sarebbero iniziate a marzo, e così è stato effettivamente: "Non abbiamo ancora iniziato le riprese. Al momento ci stiamo preparando per iniziare ed è una fase che porta via più tempo di quello che le persone credono. Credo che ci riuniremo attorno al 7 marzo. Stiamo scalpitando, sembra passata davvero una vita".

Dopo il successo ai SAG Awards 2022 e agli Emmy 2021, nonché il grande successo di pubblico, la terza stagione di Ted Lasso prende ufficialmente il via: "Nuova stagione, nuovi kit" anticipa Apple TV+ nel tweet che potete vedere a fine articolo, nel quale annuncia il primo ciak di Ted Lasso 3.

L'annuncio riprende a sua volta il tweet del noto brand sportivo Nike, che ha diffuso l'immagine di una parte di quella che possiamo ipotizzare sarà la nuova divisa dell'AFC Richmond, la squadra guidata dal protagonista che dà il nome alla serie, interpretato da Jason Sudeikis.

Non si sa molto sulla prossima stagione dello show Apple TV+, incluso il dubbio che possa davvero essere l'ultima: i co-creatori dello show Brendan Hunt, Bill Lawrence e lo stesso Jason Sudeikis avevano rivelato in diverse occasioni che Ted Lasso era pensata per 3 stagioni.

Non è ancora stata resa nota neppure la data d'uscita di Ted Lasso 3, che potrebbe debuttare sul servizio di streaming nel corso del 2023.