Ted Lasso 3: si, il vero Pep Guardiola ha debuttato come attore nella serie Apple TV+

La serie tv Ted Lasso di Apple TV+ giungerà al termine la prossima settimana con la puntata finale della terza stagione, ma appena prima del triplice fischio l'acclamata e pluripremiata serie tv ha scioccato i fan con un cameo d'eccezione: il vero Pep Guardiola!

Dopo aver introdotto tantissimi personaggi ispirati a veri campioni del mondo del calcio, la popolare comedy di Apple TV+ si è concessa una guest star davvero illustre per il suo penultimo episodio, intitolato "MomCity" e dedicato ad una delle ultime partite della (fittizia) stagione del Richmond AFC, decisiva per la conquista del titolo e proprio a Manchester in casa del Manchester City di Guardiola. Da buon padrone di casa, l'allenatore è comparso in diverse scene dell'episodio, sia a bordo campo durante lo svolgersi della partita sia nel dopo gara, dove è stato protagonista di una stretta di mano con il 'collega' Ted Lasso e una serie di scambi di complimenti con il giocatore di punta del Richmond, Jamie Tartt. La sequenza è stata immortalata anche da un post ufficiale del Manchester City, che potete vedere in calce all'articolo.

Scatenati ovviamente i social, che hanno scherzato invocando l'Emmy per la miglior guest star di una serie tv comedy per Pep Guardiola: e chissà che, visto l'incredibile palmares della serie Apple TV+ ai famosi Oscar della televisione, almeno una nomination simbolica non possa arrivare per il celeberrimo allenatore. Ma ci sarà spazio nella sua bacheca per un Emmy, tra i tantissimi premi ricevuti nel corso della carriera?

La puntata finale di Ted Lasso sarà disponibile mercoledì 31 maggio in esclusiva su Apple TV+.