Ted Lasso 3, il trailer mostra l'AFC Richmond più in forma che mai

Apple ha appena pubblicato il trailer della terza e ultima stagione della celebre commedia sportiva Ted Lasso, in arrivo il 15 marzo 2023. Il filmato, quasi privo di dialogo, mostra la neopromossa AFC Richmond sulle note di You Can't Always Get What You Want dei Rolling Stones.

Inoltre, notiamo il "ragazzo prodigio" Nate (Nick Mohammed) mentre guida il West Ham United, il suo rancore verso Rupert dell'AFC Richmond e Red che si presenta allo stadio londinese del West Ham con Beard e suo figlio, suggerendo al contempo tutta la tensione psicologica nei confronti di Nate e la semplice felicità nel supportare un amico. Il tutto sulla scia della grande partecipazione a cui gli attori ci hanno abituato fin dal primo episodio: non sorprende affatto l'incapacità del cast di dire addio allo show con Ted Lasso 3.

Le stagioni precedenti della serie sul coach di footbal americano ha riscosso un enorme successo, con due Golden Globe per miglior attore in una serie comica o musicale (Jason Duseikis), tre Critics' Choice Awards e ben otto premi Emmy, tra cui figurano quelli per miglior attore non protagonista in una serie comica (Brett Goldstein) e per miglior regia (MJ Delaney). Ci auguriamo che anche la terza parte continuerà a riscuotere lo stesso successo, pur rattristati di salutare Rebecca Welton, Beard, Nathan Shelley e tutti gli altri personaggi di questi fantastici ventidue episodi.

Dove eravamo rimasti? Ted riceve il pieno sostegno dal club dopo il suo attacco di panico e si concentra sulla partita finale della stagione, così determinante per la promozione di Richmond in Premier League, mentre Keeley e Rebecca scoprono l'acquisizione del West Ham United da parte di Rupert; infine, Nate si contra con Ted e se ne va abbattuto mentre la squadra festeggia insieme ai tifosi. Nell'attesa della terza parte, ecco la recensione di Ted Lasso 2.