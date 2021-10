Ted Lasso, Anthony Hopkins si candida per un ruolo: 'Voglio essere il ragazzo di Keeley'

Tra le serie comedy più apprezzate degli ultimi tempi, Ted Lasso ha da poco terminato la sua seconda stagione su Apple TV+. Il futuro dello show sembra roseo, tanto da suscitare le attenzioni di un mostro sacro come Anthony Hopkins, che, scherzosamente ma neanche troppo, si è candidato per un ruolo nella terza stagione.

Nei giorni scorsi abbiamo visto Ted Lasso trasformato in Batman in un divertente trailer, ma la piega che prenderebbe la serie con una new entry del genere avrebbe davvero dell'incredibile.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, su Twitter Rob McElhenney ha pubblicato un video in cui annunciava a Anthony Hopkins, tramite una chiamata FaceTime, il rinnovo di Mythic Quest per la terza e la quarta stagione. La chiamata a un certo punto viene interrotta da Jason Sudeikis, il protagonista di Ted Lasso.

"Ehi, quando mi fai entrare nello show?" chiede il leggendario protagonista di Il Silenzio degli Innocenti. "Perché potrei essere il nuovo ragazzo di Keeney" aggiunge, alludendo al personaggio di Juno Temple.

"Oh, mi piacerebbe" è la risposta di Jason Sudeikis. "Ci piacerebbe sicuramente farti fare un provino".

Il tutto avviene in un'atmosfera scherzosa e goliardica, ma l'interesse di Anthony Hopkins dimostra chiaramente quanta strada abbia fatto la serie a sfondo calcistico. Per saperne di più, se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Ted Lasso 2.