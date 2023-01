Ted Lasso: Apple svela la data d'uscita e la prima immagine della Stagione 3

Apple ha diffuso la prima immagine ufficiale della Stagione 3 di Ted Lasso che riprende il discorso proprio dove era terminato alla fine della passata stagione, ovvero con il volta faccia di Nathan e la sua decisione di accettare il lavoro di manager presso un club rivale. L'immagine mostra proprio Ted e Nathan a confronto, ecco quando torneranno.

La Stagione 3 di Ted Lasso debutterà su Apple TV+ la prossima primavera. La notizia è emersa durante la presentazione di Apple nel corso del press tour invernale 2023 della Television Critics Association, che ha visto anche la partecipazione del co-creatore di Ted Lasso Bill Lawrence e dello sceneggiatore/attore Brett Goldstein a un panel incentrato sulla serie comica Shrinking di cui abbiamo visto il nuovo trailer.

Quando gli è stato chiesto di parlare di Ted Lasso, durante il panel, Lawrence ha mantenuto il riserbo sulla terza stagione, ma ha dichiarato: "Ho visto il montato ed è fottutamente incredibile", mentre Goldstein ha sottolineato il suo orgoglio per la stagione.

Sebbene non sia stata rilasciata alcuna conferma ufficiale, da tempo si ritiene che la terza stagione di Ted Lasso sarà anche quella conclusiva, in gran parte a causa dei commenti dei membri del cast. Sudeikis ha dichiarato a Entertainment Weekly nel 2021 che vedeva un arco di tre stagioni per la serie, ma che sarebbe stato potenzialmente aperto a farne altre, mentre Goldstein ha dichiarato al Sunday Times che la terza stagione di Ted Lasso era stata scritta per chiudere il sipario.

Ted Lasso segue il personaggio principale, un piccolo allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistico in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Alla fine della seconda stagione, dopo essersi sentito disprezzato da Ted, Nathan lascia l'AFC Richmond per allenare una squadra rivale di proprietà dell'ex marito della proprietaria del Richmond (Hannah Waddingham) interpretato da Anthony Head. Nel cast anche Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple e Phil Dunster.

Su queste pagine potere recuperare la recensione di Ted Lasso 2, che ha entusiasmato non poco gli appassionati di questa piccola grande serie.