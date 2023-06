Ted Lasso, gli autori parlano per la prima volta di una stagione 4 e di possibili spin-off

L'episodio finale di Ted Lasso andato in onda questa settimana è pensato per concludere definitivamente l'acclamata e pluripremiata serie tv comedy di Apple TV+ dedicata al mondo del calcio inglese, ma sarà davvero così?

Mentre i fan attendono notizie sul futuro della saga, alcune star dello show hanno affrontato l'idea di potenziali follow-up, tra una quarta stagione e spin-off. Brendan Hunt, che oltre ad interpretare l'amatissimo Coach Beard è anche il co-creatore dello show, ha recentemente preso parte ad un Reddit AMA e ha parlato della possibilità di uno spin-off di Ted Lasso: "La mia risposta amichevole e sincera al 100%: non lo sappiamo. Abbiamo bisogno di una pausa. Ma nulla è stato escluso, tutto è possibile...e tra le tante cose possibili c'è anche la fine definitiva. Non lo sapremo fino a quando non ci saremo seduti tutti insieme per prendere una decisione."

Anche altre star hanno affrontato il futuro della serie e sembra che nessuno dei diretti interessati sappia davvero se Ted Lasso tornerà con altri episodi o meno: "Non lo so, dipende da più fattori", ha detto il protagonista Jason Sudeikis a Variety. "La risposta allo show è stata travolgente. Abbiamo un gruppo straordinario di sceneggiatori. Abbiamo un gruppo straordinario di attori. Abbiamo un gruppo straordinario di persone in produzione e post-produzione. Tutte queste cose sono gettate nella mischia delle possibilità. Quindi non posso dire si o no. Per quanto riguarda la stagione 4, mi scuso per non poter dare una risposta più diretta, ma sarà utile per i vostri titoli!".

