Ted Lasso diventa Batman in un nuovo trailer della seconda stagione

Vi abbiamo recentemente parlato della serie di AppleTV+ nella nostra recensione di Ted Lasso, sottolineando quanto l'amato allenatore di calcio interpretato da Jason Sudeikis sia "felice". Adesso vediamo una nuova versione di lui, in cui appare un po' diverso: ora Ted Lasso è Batman.

Il video producer Jason Gallagher ha creato un trailer in cui prende prende l'audio del trailer di The Batman di Matt Reeves, recentemente pubblicato, e lo mette sopra le riprese della serie di successo di Apple TV+, rendendola decisamente più inquietante. Infatti vediamo che in questa nuova versione la relazione tra Nate e Ted diventa una storia di origine di supereroi/supercriminali, rendendo essenzialmente Ted il nuovo Caped Crusader e Nate l'Enigmista.

Mohammed ha commentato il video dicendo "OK, è piuttosto bello!" mentre Brett Goldstein, che interpreta Roy Kent, immaginato in questo caso come il Pinguino, ha detto "Trailer brillante (ma guarda solo se hai finito la seconda stagione.)" E in effetti il trailer è decisamente pieno di spoiler!

In ogni caso i fan lo hanno decisamente apprezzato, e hanno trovato interessante il twist dark dato al personaggio principale che in genere è completamente l'opposto. Adesso si parla del futuro della serie, che avrà una terza stagione e, secondo i produttori potrebbe avere anche una quarta, che però a quel punto racconterebbe una storia totalmente nuova. Vedremo, intanto ci godiamo questa trailer di Ted Lasso in versione Batman.