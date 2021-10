Ted Lasso, Bill Lawrence ammette:'La serie potrebbe continuare oltre la terza stagione'

I creatori di Ted Lasso, Jason Sudeikis e Brendan Hunt hanno raccontato in più interviste quali erano i programmi sulla serie, della quale erano inizialmente previste tre stagioni. Poiché lo show di Apple si sta dirigendo verso la stagione 3, i fan si chiedono se sarà davvero l'ultima stagione e poi verranno chiusi i battenti.

Intervistato da Deadline, il co-autore Bill Lawrence ha pubblicamente parlato del finale della seconda stagione e del futuro dello show:"Quello che è difficile elaborare per me come autore che è abituato a scrivere network comedy è che questa era la fine della stagione ma il punto intermedio dello show".



Tra i grandi traguardi ottenuti dallo show anche uno molto prestigioso: Ted Lasso ha stretto un accordo con la Premier League per l'utilizzo di immagini del massimo campionato inglese. Lawrence ha confermato che quando lui, Sudeikis e Hunt hanno lanciato la serie 'ci siamo detti che questo show avrebbe avuto solo tre stagioni'.

Nel frattempo Ted Lasso è diventata un successo commerciale e di critica, diventando la serie maggiormente popolare di Apple TV+ e vincendo sette Emmy.

Sebbene il successo non abbia cambiato i piani, ha sicuramente aperto le porte ad una possibile continuazione dello show.

"[...] Anche se Ted Lasso andasse avanti, la storia che lo staff di sceneggiatori ha raccontato ha avuto un inizio, una parte centrale e una fine per le prime tre stagioni. E poi potrebbe deviare tutto questo" ha confessato Lawrence.

"Spero di vedere di nuovo lo show verso agosto" ha concluso. Il finale della seconda stagione ha lasciato due popolari personaggi di Ted Lasso, la terapista di squadra Sharon e il cronista sportivo di The Independent Trent Crimm ad un bivio e apparentemente fuori dai giochi. Lawrence invece ha confermato che entrambi avranno un ruolo significativo il prossimo anno.



