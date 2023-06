Ted Lasso, Brendan Hunt: 'La storia di Roy e Keeley è come quella tra Nate e il Richmond'

Ci sono amori che finiscono per sgonfiarsi nonostante sembrassero destinati a durare in eterno, mentre altri più tormentati, come cantava qualcuno, "fanno dei giri immensi e poi ritornano": Ted Lasso, nel suo essersi rivelato un vero e proprio trattato sulla salute mentale e sui rapporti umani, ci ha mostrato entrambe le situazioni.

A parlarne, mentre si ipotizza un possibile continuo di Ted Lasso senza il suo protagonista, è stato Brendan Hunt: il co-autore dello show, nonché interprete di coach Beard, ha infatti paragonato la storia tra Roy e Keeley a quella... Tra Nate e il Richmond, tirando le dovute conclusioni visto il finale diametralmente opposto delle due situazioni.

"Per quanto riguarda Roy e Keeley, io ho conosciuto coppie che sembravano perfette insieme e poi tutto d'un tratto sono scoppiate. Persone che non hanno lavorato sui loro problemi, o almeno non hanno ancora iniziato a farlo, possono rendersi conto all'improvviso di aver perso qualcosa che avrebbero fatto meglio a tenere. In questo senso la storia di Roy e Keeley è parallela a quella tra Nate e il Richmond, secondo il mio punto di vista" sono state le parole di Hunt.

Il tormento, d'altronde, non è certo mancato in entrambi i casi: nel caso di Nate, però, dall'altro lato non c'era una persona i cui piani potessero comprensibilmente cambiare... Problemi di coppia a parte, comunque, un post del Richmond ha confermato il parallelismo tra Zava e Ibrahimovic.