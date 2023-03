Ted Lasso, Brendan Hunt su Zava: 'Sarà la più grande sfida di Ted'

Ted Lasso non ha mai avuto vita facile dal Richmond: il coach più inadeguato e fuori luogo del mondo ha dovuto far fronte in primis ai suoi demoni interiori, e in secondo luogo a un mondo del calcio capace di rivelarsi davvero spietato. La terza stagione della serie Apple TV+, dunque, riserverà inevitabilmente nuove sfide al nostro eroe.

A parlarne, mentre Nick Mohammed spera che i fan perdonino il suo Nate Shelley, è stato Brendan Hunt, che si è soffermato in particolar modo sull'arrivo della new entry Zava, calciatore appena soffiato dal Richmond al West Ham allenato proprio dal "traditore" Nathan.

"È la sfida più grande per Ted dai tempi di Jamie, ma Zava è diverso da Jamie perché è molto più serioso. Ha più esperienza, non deve provare a dimostrare nulla. È già una specie di forza della natura, quasi un dio. Non vuole mettere a tacere Ted, ma non necessariamente vuole starlo a sentire, perché mai dovrebbe? Lui è già stato sulla cima della montagna. Per Ted sarà un nuovo tipo di sfida da affrontare" sono state le parole del creatore dello show.

Cosa ne dite? Il personaggio di Jason Sudeikis riuscirà a uscirne vivo anche stavolta? Diteci la vostra nei commenti! Risvolti di trama a parte, intanto, nei giorni scorsi il cast di Ted Lasso è stato ospite alla Casa Bianca per parlare di salute mentale.