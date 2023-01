Ted Lasso, Brett Goldstein sul finale: 'Come Game of Thrones. Meglio non saperne nulla'

In attesa della stagione 3 di Ted Lasso, Brett Goldstein che nella serie Apple Tv+ interpreta il ruolo di Roy è stato già interrogato sul finale della serie ma, almeno per il momento, ha deciso di non sbilanciarsi troppo.

In una recente apparizione avvenuta nel podcast Happy Sad Confused per promuovere il nuovo show Apple Shrinking (co-creata con Jason Segel e Bill Lawrence), Goldstein che svolge il doppio ruolo di scrittore e produttore della serie ha deciso di non rivelare troppi dettagli sul finale fin qui pianificato.

"Non sarebbe meglio non saperne nulla? Se ti piace, è meraviglioso scoprire come andrà vedendola. Non voglio rovinare nulla".

L'attore ha continuato scherzando sul fatto che lo spettacolo cambierà vistosamente nel corso di questa terza stagione, finendo col diventare assai più simile ad una serie cult come Game of Thrones: "Quando la maggior parte del cast principale muore ti rendi conto, a meno che non diventino esseri soprannaturali, che siamo giunti alla fine. Il finale lo chiameremo 'Red Wedding Match'".

Goldstein ha chiarito che tutti gli scrittori di Ted Lasso si stanno impegnando sul serio per questa stagione finale, soprattutto dopo aver visto i personaggi dello show diventare delle icone della cultura pop. Naturalmente, la speranza è quella di concludere la serie con una nota positiva.

"Penso che forse sia una cosa strana dire, siamo fan di questo spettacolo. Amo tutti questi personaggi e voglio che finisca bene, ma Jason ha una visione molto chiara e l'ha sempre fatto".

E voi, cosa vi aspettate da questa stagione 3? Ditecelo nei commenti.