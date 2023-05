Ted Lasso, Brett Goldstein infuocato: anche lui partecipa allo sciopero WGA

Tra i protagonisti dell'amatissima serie Ted Lasso c'è anche lui: Brett Goldstein. L'attore, che interpreta Roy Kent nello show, è stato avvistato durante lo sciopero degli sceneggiatori.

Il consiglio del Writers Guild of America (WGA) ha condiviso tale messaggio: "agendo sotto l'autorità conferita dai suoi membri, ha votato all'unanimità a favore di un ricorso allo sciopero". Gli sceneggiatori, che non hanno ancora ottenuto un accordo, attendono un aumento dei compensi per il duro lavoro svolto.

A mostrare il suo coinvolgimento e il suo fervore è un post su Reddit recentemente condiviso (potrete trovarlo in calce). Con un sorriso stampato in volto, Goldstein sensibilizza sull'importanza e il peso che gli scrittori svolgono nel settore cinematografico, fatto che molto spesso non viene rispettato e ponderato a dovere.

Brett Goldstein è molto sensibile all'argomento, in quanto anche lui sceneggiatore. È autore infatti di numerosi cortometraggi e serie tv, e il suo lavoro di scrittura per Ted Lasso è anche collegato al suo successivo coinvolgimento in veste attoriale. Insomma, è un argomento che lo tocca profondamente.

I fan sembrano aver apprezzato la presenza nell'attore in uno sciopero così importante, tant'è che il post Reddit 'invita' il pubblico ad amare Goldstein ancora di più di quando non facciano ora.