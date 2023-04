Ted Lasso, Brett Goldstein racconta l'esperienza alla Casa Bianca: 'Ero nel panico'

Ci sono situazioni che neanche l'attore più navigato e abituato a stare davanti alle telecamere può gestire. Secondo Brett Goldstein, star di Ted Lasso, il suo momento è stato durante l'incontro alla Casa Bianca che il cast della serie ha avuto con Joe Biden.

L'ospitata è avvenuta durante il vertice sulla salute mentale organizzato dal Presidente. L'attore, che nella serie interpreta il calciatore spaccone e sicuro di sè Roy Kent, sembra sia stato sopraffatto dalle insicurezze e dalla paura di poter fare una cattiva figura. La serie di Bill Lawrence e Jason Sudeikis è tra le più premiate e riconosciute degli ultimi anni ma arrivare alla Casa Bianca può essere definito come un premio più grande di qualsiasi riconoscimento materiale.

Mentre la terza stagione di Ted Lasso è già un successo su Rotten Tomatoes, Brett Goldstein ha raccontato durante una ospitata al Jimmy Kimmel Live le preoccupazioni e le ansie provate durante l'incontro avuto a Washington. "È stato fantastico, un onore ed un privilegio", ha raccontato “Ma non sono mai stato più consapevole delle mie mani come lo sono stato tutta la giornata. Del tipo, cosa fai con le mani alla Casa Bianca? Non sapevo stare in piedi, non sapevo sedermi. Ero tipo, 'Cos'è una persona?' Ho perso la testa. È tutto così serio. È la Casa Bianca. Stavo davvero cercando di non imprecare, cercando disperatamente di non fare battute. Non ho mai lavorato così duramente in vita mia" ha confessato.

Ad aiutarlo è stata la collega Hannah Waddingham che gli ha ricordato cosa fare mentre cercavano di posare per una foto. Sul futuro della serie Jason Sudeikis ha parlato della possibilità di vedere uno spin-off di Ted Lasso ma, secondo lui, ci sono ancora abbastanza storie da raccontare prima di buttarsi su altro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!