Ted Lasso, cancellato panel speciale per l'ultimo episodio: c'entra lo sciopero della WGA!

Il finale della terza stagione di Ted Lasso si avvicina sempre di più e una sorpresa non particolarmente piacevole ha coinvolto alcuni fortunati fan che avrebbero dovuto partecipare ad una proiezione speciale e ad un incontro con il cast della pluripremiata serie.

L'incontro è stato bruscamente e imprevedibilmente annullato a pochi giorni dalla data prestabilita per l'evento. Oltre agli attori e creatori Jason Sudeikis e Brendan Hunt, avrebbero dovuto partecipare all'incontro buona parte degli interpreti del cast. Nonostante ciò, le persone che avevano acquistato il biglietto saranno rimborsate in tempi celeri con le scuse dell'organizzazione per il disagio avuto. Non è ancora chiaro il motivo per cui si è deciso di cancellare all'ultimo l'evento ma, molto probabilmente, deve essere legato allo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso.

I creatori e sceneggiatori di Ted Lasso fin da subito si sono dimostrati super attivi sulla questione. Molti di loro sono scesi in piazza difendendo il proprio lavoro e richiedendo di essere ascoltati. Tra questi c'è Brett Goldstein che è stato tra gli attori e sceneggiatori più coinvolti nello sciopero. Con la penultima puntata Ted Lasso ha gettato le fondamenta per un finale di stagione ad altissimo impatto emotivo e che, sicuramente, saprà conquistare il cuore dei fan della serie.

Nel penultimo episodio di Ted Lasso ha fatto il suo esordio anche il vero Pep Guardiola che ha partecipato alla serie nel ruolo di se stesso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!