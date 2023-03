Ted Lasso, il cast incontrerà il presidente Biden alla Casa Bianca: ecco perché

La serie tv targata Apple Ted Lasso è uno dei maggiori successi sul piccolo schermo degli ultimi anni e ora il cast ha l'incredibile occasione di portare tutta la positività dello show direttamente alla Casa Bianca. I protagonisti della serie tv incontreranno presto il presidente degli USA Joe Biden e la First Lady Jill Biden.

Il motivo della visita? Discutere dell'importanza della salute e del benessere mentale in seguito alla première della terza stagione della serie.

Ad annunciare l'incontro è stato proprio il presidente degli Stati Uniti, che tramite il proprio account ufficiale su Twitter ha condiviso l'immagine dello Studio Ovale con il cartello di Ted Lasso con la scritta Believe in blu e giallo.



Pochi minuti dopo Apple ha confermato ufficialmente il meeting tra il cast e il presidente:"Ted Lasso ha ispirato il mondo attraverso i suoi temi universali sull'ottimismo, la gentilezza, la determinazione e la filosofia di Ted Lasso, 'crederci'".



La terza stagione di Ted Lasso ha debuttato su Apple TV+ pochi giorni fa e sarà composta da 12 episodi.

Ted Lasso 3 dovrebbe essere l'ultima stagione dello show con protagonista Jason Sudeikis nei panni dell'omonimo coach di football americano che viene assunto per guidare una squadra di calcio.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione della seconda stagione di Ted Lasso prima di gettarvi a capofitto nella stagione 3.