Ted Lasso, cast e sceneggiatori partecipano allo sciopero contro gli studios

I membri del cast e gli sceneggiatori della serie Apple Ted Lasso si sono riuniti martedì ai picchetti dei professionisti in sciopero contro gli studios. Dopo la fallita trattativa con gli studios, WGA ha indetto uno sciopero che coinvolge parecchi autori americani. I lavoratori di Ted Lasso hanno voluto partecipare alla protesta.

Brendan Hunt, co-creatore di Ted Lasso, ha elogiato il suo gruppo di lavoro:"Grazie mille alla squadra per aver dedicato del tempo in un giorno così importante per dimostrare il loro supporto". Oltre a Hunt. nella foto pubblicata sui social si notano Jason Sudeikis, James Lance, Jeremy Swift, Billy Harris, Mary Roscoe, Hannah Waddingham, Moe Jeudy-Lamour e Nick Mohammed. Qualche giorno fa è stato annunciato che è stato cancellato il panel speciale di Ted Lasso proprio a causa dello sciopero degli sceneggiatori.



Oggi andrà in onda l'ultima puntata della terza stagione della serie e molti pensano che sarà anche l'ultimo episodio in assoluto e che Ted Lasso chiuderà i battenti.

"Alcuni anni fa sono saltato su un aereo con coach Beard, diretto in una piccola città a Londra. Stasera giochiamo la nostra ultima partita" si legge nel tweet pubblicato per l'ultimo episodio.



"È come ciò che dico sui film di David Lynch. Non posso dirti cosa sta succedendo ma di sicuro non voglio che finisca" prosegue il tweet.



Sarà davvero la conclusione definitiva per Ted Lasso? Scoprite su Everyeye com'è nato il cameo di Pep Guardiola nella serie con Jason Sudeikis.