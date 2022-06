Ted Lasso, il cast della serie Apple TV+ svela la ricetta del successo

Ted Lasso è ormai uno dei prodotti di punta del catalogo Apple TV+: approdata sulla piattaforma streaming ad agosto 2020, la serie con Jason Sudeikis nei panni del coach americano assunto come allenatore della squadra di calcio dell'AFC Richmond è stata una tra le serie comedy più apprezzate e premiate. Ma qual è il segreto del suo successo?

Mentre proseguono le riprese della terza e ultima stagione di Ted Lasso, il cast della serie ha partecipato a un evento a Londra, durante il quale la testata Deadline ha potuto intervistare alcuni degli attori.

Proprio a proposito dell'imminente fine dello show, Jason Sudeikis ha dichiarato: "La vita è lunga, chissà. Stiamo cercando di raccontare la nostra storia e far atterrare l'aereo delicatamente come alla partenza".

Anche Hannah Waddingham ha commentato l'evoluzione della serie. L'attrice che interpreta Rebecca Welton, proprietaria dell'AFC Richmond, ha ammesso di non sapere come andrà a finire lo show: "Non lo so. Penso che non ce lo vogliano dire perché saremmo tutti molto tristi. E non sono neanche sicura se sappiano davvero come finirà. L'unica cosa che so è che Jason ha sempre avuto in mente l'idea di un inizio, uno sviluppo e una fine", aggiungendo che il segreto del successo dello show è la capacità di mescolare in giuste dosi commedia e dramma.

Nick Mohammed ha parlato invece del personaggio che interpreta, Nathan Shelley, e della sua evoluzione nel corso delle stagioni della serie: "In pochi lo ascoltavano, ma quando è arrivato Ted, si è improvvisamente sentito più forte ed è questo a far contare la sua voce. Poi, un po' alla volta, il suo ego prende il controllo ed è lì che arriva la sua rovina".

L'attore britannico ha aggiunto che ormai la commedia è diventata la sua comfort zone, nonostante le sfide che si è trovato di fronte nella stagione 2, come il confronto tra Nate e Ted nell'episodio finale: "Ho dovuto appoggiarmi al supporto dei registi e dei creatori dello show che mi hanno praticamente guidato nella scena. Ho lavorato sodo per riuscire a fare una performance giusta per ciò di cui avevano bisogno".

La terza stagione di Ted Lasso, in arrivo probabilmente nel 2023, vedrà inoltre la partecipazione di Ed Sheeran con una canzone scritta ad hoc per quello che è uno dei suoi show preferiti!