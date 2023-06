Ted Lasso, com'è finita la serie TV con Jason Sudeikis?

Poche serie TV sono riuscite, nell'ambito del genere comedy, a catalizzare l'attenzione negli ultimi anni quanto Ted Lasso: lo show sulle avventure dell'allenatore di Premier League più improbabile del mondo sono giunte (ne siamo davvero sicuri?) al termine dopo tre stagioni, per cui ci sembra il momento adatto per un recap.

Mentre gli attori di Ted Lasso prendono parte allo sciopero degli sceneggiatori, quest'ultimo season finale porta quindi finalmente a compimento tutto ciò a cui abbiamo assistito nel corso di questi anni, portando tutti i personaggi alla loro conclusione più sensata a partire dallo stesso Ted, che decide in lacrime di tornare negli Stati Uniti da medaglia d'argento della Premier League per poter trascorrere finalmente il suo tempo in compagnia del figlio ma senza il fido Beard, che resta in Inghilterra per coronare il suo sogno d'amore convolando a nozze con Jane.

I tasselli del puzzle finiscono quindi tutti al loro posto anche per quanto riguarda Rebecca, che non cede alla tentazione di vendere il Richmond per seguire Ted in America, preferendo invece cedere parte delle quote all'azionariato popolare e venendo ricompensata con il fortuito incontro con l'uomo che le aveva fatto battere il cuore in quel di Amsterdam; Keeley, dal canto suo, decide di proseguire nel suo percorso di crescita personale decidendo di metter da parte ogni ritorno di fiamma e di restare volontariamente da sola per un po'.

Punti d'arrivi che sono nient'altro che punti di (ri)partenza, proprio come quelli di Nate e Roy, ritrovatisi a garantire in coppia un futuro florido al Richmond nelle vesti di magazziniere e preparatore, il primo ormai forte di una ritrovata serenità familiare (e privo di sensi di colpa, dopo le commoventi scuse rivolte a Ted) e il secondo finalmente consapevole della sua necessità di aprirsi in terapia: tutto ciò, ovviamente, con in più un Jamie Tartt ormai pronto a guidare la squadra da vero e proprio leader. Cosa ne dite? Un finale soddisfacente? Diteci la vostra nei commenti! Hannah Waddingham, intanto, spera ancora che Ted Lasso possa avere altro da raccontare.