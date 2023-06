Ted Lasso, le commoventi parole di Jason Sudeikis alle co-star: 'Un pezzo di magia'

Ted Lasso ci ha permesso di sorridere e commuoverci come poche altre serie hanno saputo fare, trasmettendoci perfettamente quella sensazione di serenità che per tre stagioni il personaggio di Jason Sudeikis ha rincorso con testardaggine e convinzione: una sensazione che ritroviamo proprio nelle parole dell'attore ai suoi colleghi.

Mentre Phil Dunster preferisce andarci cauto nel parlare di una nuova stagione di Ted Lasso, James Lance ci svela infatti le parole con cui Sudeikis (che della serie Apple TV+ è anche autore) si è accomiatato dal resto del cast e della crew dopo la fine delle riprese di quest'ultima, emozionante stagione.

"'Questo è un pezzo di magia. Portatelo in giro per il mondo, portatelo alle vostre famiglie, condividetelo con i vostri bambini. Prendete questa luce e fatela splendere'. Non avrebbe potuto essere più Ted Lasso di così, ma veniva davvero dal cuore" ha ricordato l'attore di Trent Crimm citando le parole con cui Jason Sudeikis ha detto addio alla serie.

Un discorso che, in effetti, sarebbe stato perfettamente credibile anche pronunciato dal nostro Ted negli spogliatoi del Richmond, magari in conclusione dell'ultimo, trionfale campionato. Discorsi e commozione a parte, intanto, Cristo Fernandez non ha dubbi: l'attore vuole uno spin-off di Ted Lasso e crede che il materiale da sfruttare non manchi.