Ted Lasso: il contagioso ottimismo di Jason Sudeikis nell'anteprima della Stagione 3

Quando manca meno di una settimana al debutto della Stagione 3 di Ted Lasso, è stata diffusa in rete una nuova clip esclusiva della serie con Jason Sudeikis dove emerge prepotente l'inconfondibile ottimismo del personaggio principale che ha reso lo show così memorabile, anche se a volte ha bisogno di essere spronato dai suoi co-protagonisti.

Della durata di poco meno di un minuto, la clip in anteprima vede Rebecca (su suggerimento del suo direttore delle operazioni calcistiche, Leslie Higgins) esortare Ted ad apportare alcuni miglioramenti alla squadra per la prossima stagione di Premier League, dopo l'entusiasmante promozione ottenuta pochi mesi prima. All'inizio, l'allenatore sembra soddisfatto dell'attuale rosa, ma alla fine si ricrede dopo il discorso di incoraggiamento di Rebecca.

Oltre ad accennare a come la prima linea d'azione di Ted, Rebecca e Leslie sarà quella di migliorare la rosa dell'AFC Richmond, la clip funge da veloce aggiornamento per la prossima stagione. Qui, Rebecca fa riferimento a un momento del finale della Stagione 1 di Ted Lasso in cui Ted, dopo aver perso contro il Manchester City ed essere stato retrocesso nella divisione inferiore, promette di essere nuovamente promosso e di vincere la Premier League entro due anni. Ora l'AFC Richmond è finalmente tornata in Premier League e resta da vedere quale strategia verrà adottata per raggiungere l'obiettivo: la vittoria del campionato.

A proposito di un'eventuale Stagione 4, proprio l'interprete di Rebecca, Hannah Waddingham, ha detto la sua sull'idea di un potenziale spin-off dopo la conclusone di Ted Lasso:

"A essere sincera non lo so. Inizialmente non sai nemmeno come si incastreranno le stagioni. C'è il materiale per diversi personaggi di prendere una direzione propria. E credo che i personaggi siano così amati che sarebbe ragionevole che lo facessero. Ma so per certo che al momento non è previsto nulla del genere. Ad essere onesti, non sono nemmeno sicura che in questo momento Jason sappia cosa vuole fare".

La terza stagione di Ted Lasso dovrebbe essere l'ultima e debutterà su Apple TV+ il 15 marzo prossimo.