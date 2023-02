Ted Lasso, di cosa parla la serie comedy con Jason Sudeikis?

Ted Lasso, negli ultimi anni, si è affermata come una delle più importanti e premiate serie comedy attualmente in corso. Con all'attivo un numero infinito di candidature (e vittorie) agli Emmy e ai Golden Globe, la serie si è saputa conquistare una vera e propria fanbase. Ma di cosa parla?

All'apparenza può sembrare una semplice serie sportiva con al centro la vita di un allenatore di Football americano, Ted, un pò anticonvenzionale, capace di preoccuparsi non solo dei risultati del team ma anche delle persone. In una particolare svolta presa dalla sua vita, Lasso viene assunto da Rebecca Welton, presidente del club di calcio AFC Richmond. Nonostante non sappia niente di calcio decide di accettare lo stesso il lavoro e di trasferirsi a Londra.

Con il trailer della terza stagione di Ted Lasso, si può vedere che direzione ha intenzione di prendere la storia in futuro ma, effettivamente, al centro di tutto, si pongono le assurde vicissitudini di questo team guidato da un allenatore che, effettivamente, non ha nessuna competenza dal punto di vista calcistico e che, da un momento all'altro, si trova catapultato in un mondo totalmente nuovo. La scelta della Welton, all'inizio sembra essere solo un modo per screditare l'immagine del suo ex marito poi, successivamente, si convincerà delle buone intenzioni di Lasso.

Uno dei protagonisti di Ted Lasso Brett Goldstein ha parlato della terza stagione paragonandola al Trono di Spade e di come sia meglio non sapere nulla per godersi al meglio l'esperienza. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!