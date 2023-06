Ted Lasso, Cristo Fernandez vuole uno spin-off: 'C'è del potenziale per altre storie'

Tre stagioni sono un ciclo vitale abbastanza breve per una serie TV, ma d'altronde sempre meglio chiudere i battenti quando si ritiene di aver finito le cose da dire: il caso di Ted Lasso è però decisamente particolare, dal momento in cui non sono in pochi a pensare che lo show con Jason Sudeikis avrebbe ancora qualcosa da raccontare.

A parlarne, mentre cominciano a girare voci concrete su uno spin-off su Roy, Nate e Beard alla guida del Richmond, è stato Cristo Fernandez, amatissimo volto del Dani Rojas della serie: Fernandez non ha dubbi nell'iscriversi alla lista di coloro che darebbero volentieri una chance a un'appendice dello show Apple TV+, come si evince dalle sue parole.

"Penso ci sia del potenziale ancora per tante storie. Per ora è la fine, come avete detto voi. Ma spero anch'io che ci sia dell'altro" ha chiosato l'attore durante un'intervista rilasciata per l'uscita di Transformers: Rise of the Beasts. I personaggi di cui parlare, d'altronde, non mancherebbero di certo, dal trio già citato a quella Keeley Jones la cui storia con Roy è stata paragonata a quella tra Roy e il Richmond da Brendan Hunt. E voi, chi seguireste volentieri in un eventuale spin-off? Fatecelo sapere nei commenti!