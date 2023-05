Ted Lasso, che direzione sta prendendo la storia di Keeley Jones?

Uno dei personaggi di Ted Lasso che sicuramente ha appassionato maggiormente il pubblico nel corso delle tre stagioni è stato quello di Keeley Jones. Partita da ragazza immagine e fidanzata del bomber del Richmond Jamie Tartt cresce diventando una donna in carriera forte e combattiva.

Se nelle prime due stagioni Keeley ha avuto un percorso narrativo ben preciso che prima l'ha vista prendere consapevolezza di se stessa e poi crescere affettivamente grazie alla sua relazione con Roy, in questi ultimi episodi sembra che Keeley rimanga in balia degli eventi senza un effettiva strada da percorrere. La serie si è sempre contraddistinta per la sua grande capacità di riuscire a far evolvere i personaggi. Così è successo in Ted Lasso con la crescita di Jamie che da ragazzino viziato è diventato un uomo di squadra.

Per Keeley pare, però, che il percorso sia un pò più complesso di così. Dopo un inizio di stagione caratterizzato dal trauma della rottura con Roy e da un nuovo lavoro molto più impegnativo, il personaggio si è trovato in balia degli eventi. L'arrivo di Jack, ricca proprietaria della azienda per cui lavora, ha confuso ancor di più la situazione. Sembra che l'obiettivo del personaggio di Keeley sia affrontare una maturazione graduale che passa da diversi eventi definiti quasi "traumatici" (la fine di una relazione, un nuovo impiego, uno scandalo). Nonostante in molti pensino che il traguardo finale di Keeley sia quello di tornare insieme a Roy, la storia potrebbe essere molto più complicata, vedendo il modo in cui gli autori continuano a gestire l'arco narrativo del personaggio.

Sui social si è parlato molto della scrittura di questa nuova stagione. Lo stesso Jason Sudeikis ha messo like ad un tweet che criticava Ted Lasso, diventando immediatamente virale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!