Ted Lasso, l'esilarante risposta di Ryan Reynolds, Rob McElhenney a una battuta dello show

Si deve fare sempre prestare molta attenzione quando si fanno battute su Ryan Reynolds, perché poi la replica a tono è inevitabile... Come quella che l'attore di Deadpool e Rob McElhenney hanno escogitato in risposta a una battuta di Ted Lasso.

Non ci si annoia mai quando ci sono di mezzo Ryan Reynolds e i social.

Il protagonista di Free Guy, assieme all'attore di Mythic Quest Rob McElhenney, ha deciso di rispondere con un esilarante tweet a una battuta presente in uno degli ultimi episodi di Ted Lasso, la serie tv di Apple con Jason Sudeikis.

Nello show viene infatti menzionato il Wrexham AFC, una squadra di calcio scozzese che nel 2020 fu acquistata proprio da Reynolds e McElhenney, azione che il personaggio di Jeremy Swift, Higgins, commenta dicendo "Non capisco se l'hanno comprato per scherzo o meno".

Ebbene, i due non si sono fatti attendere nel replicare con una finta lettera che minaccia di intraprendere azioni legali in merito se certe condizioni nn vengono rispettate.

"È giunto alla nostra attenzione che in un recente episodio di Ted Lasso [le ragioni dieto] la nostra proprietà del Wrexham AFC sono state messe in dubbio fa un personaggio solitamente molto amato di nome Higgins. E mentre non ce la prendiamo con l'incomparabile Jeremy Swift, e siamo onorati di essere menzionati da una piattaforma che ci ha regalato programmi di qualità, dalla prima alla seconda stagione di Mythic Quest, dobbiamo insistere che cessiate di mettere in dubbio la nostra devozione al club, ai fan e l'intera comunità di Wrexham" si legge nel post.

"Se volete evitare azioni legali, per cortesia inviate due grandi scatole di biscotti di Ted Lasso allo stadio Racehorse Ground prima della partita inaugurale della stagione questo sabato" si chiude la lettera.

Beh, Ted Lasso avvisato...