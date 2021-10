Ted Lasso: un'eventuale quarta stagione racconterebbe una storia del tutto diversa

Sappiamo già che Ted Lasso è una delle serie maggiormente apprezzata in questo momento, sia a livello di consenso critico che di pubblico ed è anche una delle maggiori hit del servizio streaming Apple TV+, la prima piattaforma streaming a conquistare un Emmy per la miglior serie comedy proprio con la serie di Jason Sudeikis. Ma come proseguirà?

Ted Lasso è stata già rinnovata per una terza stagione nell'ottobre 2020 ma in caso di ulteriore rinnovo, come proseguirà la storia dello squinternato e gentile allenatore americano? Secondo il co-creatore e showrunner dello show, Bill Lawrence, una eventuale quarta stagione di Ted Lasso racconterà una storia completamente nuova e con nuovi personaggi, dovremo quindi prepararci a dire addio a personaggi come Roy, Keeley, Nate e il resto della squadra dell'AFC Richmond.

Lawrence lo ha rivelato proprio all'Hollywood Reporter nel corso di una recente intervista: "Quando abbiamo iniziato, abbiamo pianificato l'inizio, il prosieguo e la fine di tutti per un arco narrativo di tre stagioni. Questa storia si concluderà definitivamente il prossimo anno, indipendentemente dal fatto se dovesse trovare un'altra storia e continuare".

Come specificato da Lawrence, questo non vuol dire che Ted Lasso non possa continuare con una quarta o più stagioni, semplicemente che la storia iniziata nella prima stagione si concluderà in maniera definitiva con la terza stagione, che arriverà su Apple TV+ nel corso del 2022. Ted Lasso e Coach Beard, che sono i primi due personaggi concepiti da Lawrence e Sudeikis potrebbero proseguire e incontrare nel loro cammino nuovi personaggi con una nuova storia da raccontare.

Per maggiori dettagli su Ted Lasso, vi rimandiamo ai dettagli sull'accordo stretto con la Premier League e alle nostre prime impressioni sulla seconda stagione di Ted Lasso, appena conclusasi su Apple TV+.